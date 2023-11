Fiorello su Sanremo 2025: «Ho uno scoop, non lo presenterà un personaggio Rai». Poi l'indizio su Canale 5

C'è chi ragiona sul totonomi dei cantanti e degli ospiti di Sanremo 2024 e chi, come Fiorello, guarda addirittura oltre. «Ho uno scoop sul Festival di Sanremo del 2025: non lo presenterà un personaggio della Rai», è l'annuncio durante il programma "Viva Rai2!". Poi Fiore spiffera l'indizio: «Non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del... 6», saltando il numero 5 e aggiungendo: «Chi ha orecchie per intendere, intenda». Sui social già impazza il totonomi: c'è chi pensa a Gerry Scotti, che Sanremo non l'ha mai condotto, e chi a Paolo Bonolis, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009.

Fiorello: «Croce celtica? Ma qui siamo ignoranti»

Superati dal Nove? Loro Cenerentola, noi belli addormentati

«Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l'obelisco di Mussolini dietro... guarda, vicino il mio orecchio». Fiorello, a inizio della seconda puntata di "Viva Rai2!", entra subito sul caso della croce celtica, dopo aver rivendicato gli eventi della puntata di esordio, l'annuncio della co-conduzione dial "Festival di Sanremo" da parte di Amadeus e la "pace" trae Luciano Spalletti. «Ma ci sono anche cose negative», osserva sfogliando i giornali, riferendosi all'episodio del body guard con la medaglietta della croce celtica al collo, inquadrato ieri mattina al suo fianco. «La croce celtica l'ho regalata io... Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati... - si giustifica ironicamente Fiorello, riprendendo la gag delle personalità di cultura passate dalla Rai a La7 - Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball...». Poi, sempre a proposito di Rai e La7, riprende: «Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare. Pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l'ho rimproverata dicendole "Ma come, stai davanti alla televisione?" e lei mi ha risposto "Sto guardando La7, sto studiando!". Oramai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu».

«La Cenerentola Nove? Ma Cenerentola "de che"? Quella è la Warner Bros, ragazzi! Quelli hanno i miliardi, sicuramente comprano gli ascolti...». Fiorello ricorre alla sua proverbiale ironia, per commentare il titolo "Con Fazio e Crozza, la Cenerentola Nove supera Rai2 in prima serata" del quotidiano "La Stampa", durante il programma "Viva Rai2!". «È grave quello che ho detto? Ma si scherza! - riprende subito dopo Fiorello - Ma ti pare che la Warner compra gli ascolti? E poi, gli ascolti non si possono comprare... perché, se si potessero comprare, noi lo avremmo già fatto: figurati se Roberto Sergio (l'ad Rai; ndr) non si metteva lì a comprare gli ascolti!». E allora, conclude Fiorello, «noi che possiamo fare? Se il Nove è la Cenerentola, noi di Rai2 siamo la Bella Addormentata della Rai, stiamo per adesso dormendo.

A Fazio e Crozza, faccio tanti auguri, crescerete sempre di più negli ascolti», è l'augurio di Fiorello, puntando scherzosamente sulla classica scaramanzia nel mondo dello spettacolo.