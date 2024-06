Rai, addio a "I Soliti Ignoti" che passa a al Nove (ma cambia nome): ecco chi lo condurrà

Amadeus da settembre debutterà su Nove con il programma 'Identity', il format noto in Italia come 'I soliti ignoti'. Ad annunciare il trasloco anche del format di Banijay è Laura Carafoli, responsabile dei contenuti Sud Europa del gruppo Warner Bros che, in un'intervista a 'La Repubblica' dichiara: «L'arrivo di Amadeus non è importante, è molto di più. È indispensabile. Stiamo cercando di costruire una nuova televisione degli italiani, un posto dove si sentano a casa e che ispiri fiducia. Amadeus è un magnete, ha occhi veloci, curiosi, lo sguardo ironico: è un personaggio che ha quell’autenticità».

Le preoccupazioni

«Se Amadeus lascia la Rai e si porta via anche i format di successo, il problema per l'azienda non è di poco conto.

A chi andrà "Affari Tuoi"

Resta ora aperta la partita di chi sostituirà il conduttore alla guida di 'Affari Tuoi'. Tutti gli occhi sono puntati su Stefano De Martino, che ha dimostrato di essere un forte candidato grazie agli ottimi risultati ottenuti in questa stagione televisiva. Recentemente, De Martino ha anche firmato un contratto quadriennale, consolidando ulteriormente la sua presenza in Rai.