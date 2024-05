Napoli, Manna è il nuovo responsabile dell'area tecnica: ha firmato per cinque anni

Il Napoli fa passi in avanti verso la nuova stagione. Preparare l'annata 2024/2025 passa inevitabilmente per il calciomercato e per attuarlo serve un direttore sportivo. In questa stagione, questo ruolo era stato affidato a Mauro Meluso che ora è stato sostituito dall'ex Juventus Giovanni Manna. A dare l'annuncio ufficiale è stata la stessa società campana che ha reso nota la notizia tramite il proprio sito e i propri canali social ufficiali.

Chi è Giovanni Manna, il prossimo direttore sportivo del Napoli: età, carriera e i giocatori valorizzati

Ora toccherà al nuovo responsabile dell'area tecnica rivitalizzare una squadra che ha deluso ogni aspettativa da campionessa in carica. Il Napoli, infatti, ha fallito l'approdo nelle coppe europee e la prossima stagione si concentrerà solo sulla Serie A. «Il Napoli è lieto di comunicare l'inserimento nel proprio organico del direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell'area sportiva».

Con queste parole la società azzurra ha dato il benvenuto al nuovo membro della dirigenza.

Il contratto e le prossime mosse

Il contratto che Manna ha firmato è un quinquennale che lo legherà alla squadra fino al 2029. Un contratto lungo, di ben cinque anni, con il trentaseienne che ha già avuto modo di conoscere Castel Volturno nelle scorse settimane. Ora i tifosi sperano nell'arrivo anche di Antonio Conte, che potrebbe guidare Meret e compagni nella prossima annata in campionato.