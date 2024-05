Capello: «Con Conte Napoli competitivo. Inter resta favorita, poi Milan e Juve»

EMBED





"Speriamo sia un’epoca d’oro, soprattutto perché in questo momento sarebbe una rinascita del calcio italiano dopo l’egemonia del calcio inglese a livello economico e di squadre”. Così Fabio Capello a LaPresse, rispondendo sullo stato di salute della Serie A a margine del Globe Soccer Forum organizzato presso l’hotel Cala di Volpe, ad Arzachena in Sardegna, in occasione della prima edizione dei premi europei della società. “Gli allenatori italiani stanno facendo bene, hanno cambiato un po’ di cose. C’è stato un momento in cui siamo un po’ addormentati e adesso, invece, ci sono delle idee nuove e qualcosa di diverso”, è il commento del celebre allenatore sui suoi colleghi in Serie A. “L’Inter è di un’altra categoria, poi c’è Milan e Juve. Arriverà Conte a Napoli e ci sarà qualcosa di molto interessante per essere competitivi contro questa Inter che è nettamente favorita” è infine il pronostico sul prossimo campionato italiano. (LaPresse)