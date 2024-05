Napoli si prepara a Radio Italia Live: il concerto, per la prima volta in Piazza del Plebiscito

Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:49

Per la prima volta Radio Italia Live – Il concerto arriva a Napoli giovedì 27 giugno alle 20:40 nella cornice di Piazza del Plebiscito. L'evento – co-organizzato con il Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica - Live Festival 2024 – vedrà sul palco dodici protagonisti. "Ospitare per la prima volta il concerto evento di Radio Italia a Napoli, in una Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere migliaia di spettatori entusiasti, rappresenta una grande novità. – ha dichiarato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli – Un appuntamento che ci riempie di orgoglio, poiché conferma il ruolo sempre più centrale che Napoli riveste nell'ambito degli eventi di portata nazionale e internazionale". Immagini da Ufficio Stampa



