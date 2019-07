Tivùsat compie 10 anni e raggiunge 3,5 milioni di smart card

Tivùsat compie "10 anni" e supera i 3,5 milioni di smart card attive. La tv satellitare nasce nel nostro paese circa 20 anni fa e oggi più del 30% delle famiglie italiane riceve la programmazione televisiva attraverso una parabola. Nel panorama della televisione satellitare italiana, tivùsat si conferma come la «televisione satellitare gratuita» e in questi giorni festeggia i 10 anni di attività. «Il superamento di 3,5 milioni di smart card attive - si legge un comunicato - è la riprova di come tivùsat sia riuscita a costruire una delle piattaforme satellitari più innovative e complete nel panorama europeo. Gestita da Tivù s.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti Corallo, tivùsat rappresenta la soluzione tecnologica più avanzata per ricevere, senza alcun abbonamento mensile, i canali televisivi nella qualità satellitare».



La media degli spettatori che accede quotidianamente a tivùsat è di 4,5 milioni (dati Auditel). Un numero significativo «che premia l'impegno dei broadcaster e la qualità dell'offerta, ricca dei principali canali nazionali ed internazionali». Tivùsat offre 116 canali televisivi tra generalisti, tematici e all news di cui 47 in HD, 47 canali radiofonici, una grande selezione di servizi On-Demand e 4 canali in 4K Ultra HD. Su tivùsat è disponibile inoltre il servizio tivùon, un'applicazione che consente di vedere gran parte dei programmi televisivi andati in onda nell'ultima settimana e recuperare quelli persi. In un'unica applicazione tivùon offre l'opportunità di accedere ai servizi On-Demand delle principali reti televisive e consultare una guida puntuale e approfondita con numerose curiosità relative ai contenuti in programmazione. Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat (decoder o CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM.

