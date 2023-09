Ripara l'antenna dopo il maltempo, precipita dal tetto per 5 metri: grave

Ieri pomeriggio, un uomo di 49 anni, S.M., è precipitato a terra da un’altezza di 5 metri: le sue condizioni sono gravi. L’incidente domestico è avvenuto in via Campo Celletti a Giulianova, intorno alle 16.30. Secondo quanto si è appreso, il 49enne stava effettuando una riparazione dell’antenna sul tetto, in seguito al nubifragio dell’altro ieri notte. Poi, forse a causa di uno scivolone, è precipitato rovinosamente a terra.

Sono stati i familiari presenti a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. Un’ambulanza medicalizzata del 118 è giunta tempestivamente sul posto, ma data la gravità delle condizioni dell’uomo, che presenta un trauma cranico e una lesione alla spalla destra, è stato necessario allertare l’elisoccorso, che è decollato da Pescara per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo. Non è esclusa la possibilità che nelle prossime ore possa essere sottoposto a un intervento chirurgico. Inoltre, i sanitari stanno esaminando la possibilità di lesioni interne.