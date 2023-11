Terra Amara, le anticipazioni del 28 novembre: Umit si riprende e accusa Demir, che viene arrestato per tentato omicidio

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 28 novembre.

Terra Amara, anticipazioni 28 novembre

Stanco ed esasperato dall'assistere al suo folle piano di vendetta contro Demir, Fekeli ha chiesto a Fikret di andare via per sempre da Cukurova. Il giovane gli ha restituito le chiavi di casa scegliendo di fuggire in Germania insieme a Mujgan. Lei lo asseconda pur di non doversi separare da lui, ma non è certo contenta di questa fuga improvvisata. Sa infatti di star dando un dispiacere a Fekeli, oltre ad essere preoccupata per il futuro di Fikret. Mentre i due sono in albergo insieme, il ragazzo si allontana un attimo e Mujgan legge sul giornale che Umit è ricoverata in ospedale in fin di vita.

Il primario è stata infatti ricoverata d'urgenza in seguito ad un incidente domestico, e sta lottando tra la vita e la morte. Sembra che sia stata spinta giù dalle scale di casa propria e la sua domestica ha dichiarato che l'ultima persona che lei ha visto è stato Demir, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Nella puntata di oggi, Umit si riprende ed apre gli occhi, dichiarando che il responsabile della sua aggressione è proprio Demir.

Ma sarà davvero questa la verità?