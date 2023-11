Grande Fratello, figuraccia di Cesara Buonamici: il riferimento di pessimo gusto (che poteva risparmiarsi) sulla morte di Lady Diana

L'outfit di Cesara Buonamici è sempre impeccabile al Grande fratello. Ma solo quello. La maggior parte degli interventi della nuova opinionista del reality di Canale 5 sono una caduta di stile dopo l'altra. Alfonso Signorini con una non nascosta stizza è obbligato a darle parola ogni puntata e ieri durante la diretta lei non solo a dato del Tavor a Vittorio per i suoi modi pacati nel parlare ma è riuscita a fare di peggio.

Cesara Buonamici, che gaffe al Gf

Cesara ha preso la parola per dire la sua sul triangolo amoroso (forzato) tra Greta, Perla e Mirko. Ed era meglio stesse zitta. Dopo la cattiveria di Beatrice Luzzi che nei giorni scorsi ha detto che Perla «sposerebbe subito Mirko, perchè dove lo trova uno così» alludendo al fatto che la concorrente non può ambire a molto, arriva anche la Buonamici a dire la sua.

«L'allora principe Carlo - dice chiaramente la giornalista - scelse Camilla rispetto a Diana e ora una è una regina l'altra non c'è piu'». Aggiungendo. «L'amore non fa fare scelte razionali». Ma neanche quella poltrona le fa fare, ci pare evidente. Non si sà chi secondo la mezzobusto del Tg5 sia Camilla e chi Diana ma ci pare chiaro il suo sia un vero e proprio scivolone al sapore di bodyshaming.