Grande Fratello, pagelle: Signorini diabolico (6), Greta prevedibile (4); Beatrice discutibile (4), Angelica falsa (4), Rosy guerriera (8)

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più vicini e Greta Rossetti fuori dalla casa che cambia strategia e fa l'agnellino. E in un attimo il Grande Fratello si trasforma in Temptation Island. Il triangolo amoroso tra i 3 ex concorrenti del reality condotto da Maria De Filippi è l'unica attrattiva del Gf, anche se di attrattivo e attraente non c'è assolutamente nulla. Mirko, Perla e Greta sono noiosi per noi quanto per uno della gen Z un film muto. Ma vediamo ora le pagelle della puntata del 27 novembre.