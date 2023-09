Terra Amara, anticipazioni di oggi (19 settembre): Yimaz è in fin di vita, ​Fikret continua ad indagare su di lui

Torna oggi in tv una nuova puntata di Terra Amara, in onda alle 14.10 su Canale 5 da lunedì al venerdì e disponibile in streaming con tutti i passati episodi su Mediaset Infinity. Vediamo allora insieme dettagli e anticipazioni di oggi dopo il grave incidente di Yilmaz.

Terra Amara, anticipazioni del 19 settembre

Demir (Murat Ünalmış) e Zuleyha assistono al drammatico incidente d’auto di Yilmaz (Uğur Güneş), portato dai due tempestivamente in ospedale, dove arriva in fin di vita.

Intanto Bahtiyar, suo cugino, sta per iniziare il proprio incarico in ospedale e Sevda appare sempre più inserita all’interno della famiglia Yaman e, anzi, si comporta da padrona della villa grazie anche all'appoggio che le dimostrano Demir e Zuleyha.