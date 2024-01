Terra amara, le anticipazioni del 29 gennaio: Lutfiye scopre chi ha ucciso Fekeli

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 29 gennaio.

Le anticipazioni

Fikret e Betul si sono recati insieme a Mersin, sperando d'incontrare Hakan Gumusoglu.

I due, però, hanno aspettato invano. L'imprenditore, infatti, si trova a Cukurova sotto mentite spoglie. Tuttavia, qualcun altro ha trovato loro: la polizia, da tempo alla ricerca di una coppia scomparsa da tempo, fa improvvisamente irruzione nella loro stanza d'albergo. Intanto, in paese i loro nomi sono sulla bocca di tutti: chiunque sta facendo delle allusioni in merito ad una presunta relazione clandestina tra i due. Betul, infatti, è giunta a Cukurova appositamente per mettere le mani sull'impero Yaman. La giovane sa bene che l'unico modo per diventare ancora più ricca è unire il proprio patrimonio a quello di Fekeli. Per raggiungere tale obiettivo, non dovrà far altro che convolare a nozze con Fikret, l'unico erede dell'imprenditore da poco deceduto. Pertanto, Betul ha organizzato questo piano proprio affinché Fikret inizi a sentirsi obbligato a sposarla. Nel frattempo Lutfiye sta per ricevere una telefonata a dir poco sconvolgente. La donna risponde alla chiamata, e dall'altra parte della cornetta le dicono di sapere chi è l'assassino di Fekeli: Abdulkadir. A parlare è Huseyin, un operaio che, se non fosse stato per il pronto intervento di Vahap, avrebbe rivelato anche che l'omicida è il braccio destro di Hakan Gumusoglu. Dopo aver sentito queste parole agghiaccianti, Lutfiye accusa improvvisamente un malore: lo shock è talmente tanto forte che si accascia a terra.