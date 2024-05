Amici il Serale, ieri la semifinale: sei allievi (a sorpresa) in Finale e il toccante monologo di Geppi Cucciari. Chi vincerà il talent? La classifica si ribalta: i sondaggi

Cosa è successo ieri nella Semifinale di Amici 23? Tra nuove regole e colpi di scena abbiamo finalmente i nomi dei finalisti. Saranno Sarah, Petit, Marisol, Holden, Dustin e Mida i talenti in corsa per la vittoria. La data della finle è programmata per sabato 18 maggio su Canale 5.