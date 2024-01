Mengoni: «Per Sanremo sto studiando come se fosse un esame all'università, ma il festival è imprevedibile»

«A Sanremo vado a fare qualcosa che non faccio di solito, sto studiando come se fosse un esame all'università, poi il festival è imprevedibile e si ama anche per questo». Parola di Marco Mengoni che parla al Tg1 della sua esperienza di coconduttore all'Ariston nella prima serata. «Ripartiamo in tour nel 2025, sono molto contento di ripartire il 26 giugno da Napoli dallo stadio Maradona e di chiudere il 24 luglio in Sicilia», anticipa poi a proposito del suo prossimo tour. Alla vigilia della prima volta di Marco Mengoni da co-conduttore sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus arriva l'annuncio che Marco sarà protagonista live nell'estate del 2025.

Il nuovo tour

Un nuovo tour negli stadi, che segue quello tutto esaurito del 2023 culminato con la gran festa finale al Circo Massimo.

I successi

Con Due Vite ha incantato nuovamente tutta Europa - dopo la sua prima volta nel 2013 - all'Eurovision conquistando il 4° posto e il premio per la miglior composizione. A maggio 2023 ha pubblicato Materia (Prisma), l'ultimo tassello della trilogia cinque volte platino MATERIA, un viaggio musicale iniziato a dicembre 2021 con Materia (Terra) e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle) e nello stesso anno ha vinto il Nastro D'Argento per la miglior canzone originale con «Caro amore lontanissimo» (inedito di Sergio Endrigo). Questo autunno Marco Mengoni è stato in tour nei grandi palazzetti europei, segnando tre sold out a Bruxelles, Francoforte e Parigi. Recentemente il progetto Materia si è trasformato in una antologia dal titolo «Materia, Le Parole», nata da un'idea di Marco Mengoni insieme ai ragazzi della Scuola Holden di Torino. Dopo aver ascoltato i tre dischi dell'artista (Terra, Pelle, Prisma) gli studenti hanno prodotto racconti, poesie e riflessioni in base alle suggestioni dei pezzi e alle emozioni che hanno provato ascoltandoli. Il cantautore devolverà la totalità del compenso e dei diritti d'autore per l'istituzione delle borse di studio della Scuola Holden.