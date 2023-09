Teo Mammucari concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle, bufera social sul video di presentazione: «Diseducativo»

Colpaccio di Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle "ruba" a Maria De Filippi un ex giurato di Tu si que vales. Di chi si tratta? Di Teo Mammucari. L'annuncio è arrivato come sempre dall'account Instagram ufficiale della trasmissione, pronta a tornare in tv dal 21 ottobre. Sarà quindi l'ex Iena il nono concorente della prossima edizione del talent di Rai 1.

Ballando con le stelle, nel cast anche Sara Croce (ex Bonas di Avanti un altro): «Niente preparazione, ma scorte di energia solare». Chi è la modella

Teo Mammucari a Ballando, il video di presentazione scatena il web

Come sempre il post è stato corredato da un video di presentazione che sta scatenando la polemica social. Il motivo? Teo si riprende con il cellulare e parla mentre è su un monoruota (tipo un momopattino elettrico senza manubrio). «Teo Mammucari e il ballo? Tutta una questione di equilibrio, postura e testa alta, e lui ci sta lavorando, eccome se lo sta facendo!».

Lui si starà anche allenando ma per ora il web lo distrugge.

Grande Fratello, primo triangolo amoroso? Hiedi contesa tra Claudio e Massimiliano. Beatrice pronta a lasciare il gioco. Le anticipazioni

Le reazioni social

«Certo che usare il monopattino con il cellulare in mano è proprio educativo, complimenti alla diseducazione che state publicizzando!». Gli utenti si scatenano. «Sono contento, ma stai attento con telefono con la nuova legge ti tirano via la patente per 3 mesi e 1600 euro di multa», scrive un utente. «Equilibrio mentale e postura fuori legge,bel programma che sta degenerando tra giuria e partecipanti."Buona " visione». E ancora: «Ti dovrebbero ritirare la patente a vita». Non mancano però gli applausi per il nuovo concorrente che è entrato a far parte della scuderia di Milly.

X-Factor, stasera la seconda puntata delle audizioni: la gag di Fedez che parla spagnolo, le esibizioni e le cover. Le anticipazioni

I concorrenti

Finora i concorrenti ufficiali a parte Mammucari sono: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica e Sara Croce.