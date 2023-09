X-Factor, stasera la seconda puntata delle audizioni: la gag di Fedez che parla spagnolo, le esibizioni e le cover. Le anticipazioni

Torna stasera in tv, giovedì 21 settembre su Sky Uno e NOW in streaming e mercoledì prossimo in prima serata su Tv8, la seconda puntata di X-Factor 2023. Dopo il debutto della scorsa settimana che ci ha regalato momenti incendiari con gli scontri tra i giudici e forti emozioni con le esibizioni degli aspiranti cantanti, stasera tornano i casting. Al tavolo dei giudici sempre Fedez, Morgan, Ambra e Dargen D'Amico. Al timone, Francesca Michelin. Gli aspiranti talenti faranno di tutto per aggiundicarsi i 3 Si dei giudici andando così a finire nella rosa dei 48 cantanti che entrareanno nel programma e saranno divisi nei team in gara.