Grande Fratello, primo triangolo amoroso? Hiedi contesa tra Claudio e Massimiliano. Beatrice pronta a lasciare il gioco. Le anticipazioni

Grande Fratello, torna stasera in tv alle 21.30 su Canale 5. Alfonso Signorini cambia giorno di messa in onda, il relaity passa (per il secondo appuntamento) dal venerdì al giovedì. Dopo una partenza timida i motori si stanno scaldando e tra i triangoli amorosi e le liti la casa si anima. I primi amori cominciano a far saltare gli equilibri e beatrice Luzzi minaccia di lasciare il gioco. Vediamo dunque insieme le anticipazioni di stasera