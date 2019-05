Ballando, Stefano Oradei chiede scusa in diretta a Veera Kinnunen. Milly Carlucci: «Devi crescere»

Stefano Oradei chiede scusa in diretta tv al pubblico e agli autori di Ballando con le Stelle per il comportamento assunto in questi mesi. Il ballerino ha ammesso di aver provato gelosia nei confronti della compagna Veera Kinnunen, in coppia con Dani Osvaldo, e di aver messo in imbarazzo tutta la produzione dopo il litigio avvenuto in strada e riportato dal settimanale "Oggi". La situazione ora è rientrata e la coppia chiede che tutto torni a essere privato, ma la conduttrice Milly Carlucci non ci sta.

«Non è una storia privata. È stato l'unico caso in 15 anni e qui ci sono dei professionisti. Questa cosa è iniziata mesi fa. Spero che tu voglia crescere nel modo di comportarti perché Veera è stata sempre una persona corretta», le parole di Milly Carlucci.

«Chiedo scusa a lei e anche a te Milly», ha detto mortificato il ballerino 35enne. «Dani Osvaldo non c'entra niente. Io sono una professionista e quello che amo di più del mio lavoro è far uscire le emozioni dalle persone con cui ballo. Non sono abituata a tutto questo, mi volevo sotterrare», le parole di Veera.

Tutto è iniziato quando i due sono stati immortalati durante una lite furibonda in strada e secondo le indiscrezioni di "Dagospia" Oradei, in coppia nel dance show con Suor Cristina, avrebbe manifestato la sua insofferenza e la sua gelosia nei confronti della compagna e dell'ex calciatore. Tra i due, infatti, c'è una grande intesa che, spiegano, non va oltre il ballo. Stefano e Veera si sono riappacificati. Il selfie per l'undicesimo anniversario pubblicato su Instagram ne sarebbe la dimostrazione.



