Ballando, l'intesa tra Osvaldo e Veera Kinnunen diventa un caso

Un vero e proprio caso a Ballando con le stelle: l'intesa sempre più forte tra l'ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo e la sua compagna/maestra di ballo, Veera Kinnunen, avrebbe causato un vero e proprio terremoto all'interno della trasmissione del sabato sera di RaiUno. Veera è fidanzata con Stefano Oradei, altro maestro di ballo della trasmissione.

Come riporta Dagospia, che cita un'indiscrezione di Oggi, il feeling tra Osvaldo e Veera non sarebbe circoscritto agli studi Rai. C'è chi li ha visti molto vicini anche mentre assistevano agli Internazionali di tennis al Foro Italico e i fan della coppia in gara si augurano che l'intesa in pista possa trasformarsi in qualcosa di più. Non è d'accordo, ovviamente, Stefano Oradei, il maestro/compagno di ballo che in questa edizione accompagna in gara Suor Cristina.

Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a Ballando con le stelle, sembra che gli autori volessero mandare Dani Osvaldo e Veera Kinnunen all'estero, per registrare una clip promozionale del programma. Stefano Oradei, però, avrebbe tentato di convincere Milly Carlucci a

impedire il viaggio all'estero della compagna, per poi chiedere di essere inviato all'estero insieme a Osvaldo e a Veera, anche a sue spese. «Se Veera parte, parto anche io», avrebbe intimato Stefano Oradei, che avrebbe anche minacciato di lasciare il programma. Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, dal canto loro, continuano ad assicurare che finora c'è solo un'ottima intesa basata su una sincera amicizia.

