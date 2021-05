Stasera in tv, “Insonna di amore” su La7: trama e curiosità del film del 1993

Stasera andrà in onda su La7 il film “Insonnia d'amore” del 1993. Sam Baldwin è un architetto che ha perso la moglie per colpa di un cancro. Sam si trasferisce da Chicago a Seattle, insieme al figlio di 8 anni Jonah: ma a più di un anno dalla scomparsa della moglie dopo è ancora inconsolabile, tanto da preoccupare Jonah che chiamerà la psicologa Marcia Fieldstone, conduttrice di un talk show nazionale. Portata sulla tv nazionale, la storia di Sam finisce per affascinare la bella Annie, giornalista di Baltimora.

Un ruolo conteso

Il film fu la terza nomination agli Oscar per la sceneggiatrice e regista Nora Ephron, dopo i forunati "Silkwood" (1983) e "Harry ti presento Sally" (1989). Meg Ryan ebbe la possibilità di interpretare il personaggio di Annie dopo che il ruolo fu offerto a moltissime altre attrici tra cui Julia Roberts, Kim Basinger, Michelle Pfeiffer, Jennifer Jason Leigh e Jodie Foster. Nel cast troviamo nel ruolo di Sam un giovane Tom Hanks.

