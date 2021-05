Stasera in tv, su Italia1 il film “Una notte da leoni”: trama e curiosità

Stasera andrà in onda su Italia1 il film “Una Notte da Leoni”, la fortunata commedia del 2009 di Todd Philips che vede nel suo cast Zach Galifianakis, Bradley Cooper , Heather Graham , Ed Helms , Gillian Vigman , Dan Finnerty , Bryan Callen e Sondra Currie, con il pugile Mike Tyson come guest star. E' il primo capitolo di una trilogia terminata nel 2013 e nel 2009 ha vinto il Golden Globe come migliore commedia.

Trama

Doug si sposerà a breve e due giorni prima del matrimonio, insieme a due amici, Phil e Stu, e al futuro cognato, Alan, parte per Las Vegas per un addio al celibato. I quattro vogliono rendere quella notte indimenticabile ma il giorno dopo i tre testimoni si svegliano con un mal di testa micidiale, la suite che hanno prenotato è completamente devanstata e Doug è sparito. I tre amici dovranno ritrovare lo sposo e riportarlo a casa ma non si sono accorti dei danni commessi la notte prima.

