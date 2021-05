Taken 3 - L'ora della verità, stasera in tv su Italia1: trama e curiosità del film

Stasera in tv su Italia1 andrà in onda il film "Taken 3-L'ora della verità": Liam Neeson interpreterà l'ex agente della CIA Bryan Mills, che si ritrova incastrato per l'omicidio dell'ex moglie, avvenuto dopo la riconciliazione con lei. Inseguito dalle forze dell'ordine, l'ex agente si dà alla fuga con l'obiettivo di rintracciare gli assassini e dimostrare la sua innocenza, e proteggere sua figlia.

APPROFONDIMENTI VERSO EURO 2020 Italia, con San Marino il test per restare nei 26: Cristante prova in... LA FICTION Raoul Bova nuova star di Don Matteo: affiancherà Terence Hill... ITALIA UNO Stasera in tv, su Italia1 il film “Una notte da leoni”:... RAI UNO Stasera in tv su Rai1, “Ulisse-il piacere della... CANALE 5 Stasera in tv su Canale5, “Il gladiatore” di Ridley Scott... RETE 4 Stasera in tv su Rete4, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio: tutti... RAI UNO Stasera in tv su Rai1, Il commissario Montalbano in... RAI DUE Stasera in tv “Dove eravamo rimasti” con Meryl Streep su... LA GUIDA Stasera in tv 26 maggio Chi l'ha visto su Denise Pipitone:... RAI UNO Stasera in tv il Commissario Montalbano in “Luna di... MIND THE GAP Partita del cuore, Aurora dei The Jackal cacciata dal tavolo della...

Curiosità

Questo è l'ultimo capitolo del franchise di Luc Besson. Olivier Megaton è il regista di questa terza parte, sempre lui aveva diretto "Taken - La vendetta", uscito in Italia con il titolo “Io vi troverò”. Liam Neeson è riconfermato per la terza volta nei panni di Bryan Mills e assieme a lui sono riconfermati sul set Famke Janssen, Maggie Grace, nei panni di Kim. Riconfermati anche Jon Gries e Leland Orser che riprendono rispettivamente i ruoli di Casey e di Sam. Tra i nuovi arrivati nella serie c'è invece l'attore Forest Whitaker affiancato da Jonny Weston.

I miserabili (1998), stasera in onda su La7: trama del film ispirato al romanzo di Victor Hugo

Ultimo aggiornamento: 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA