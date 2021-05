Raoul Bova è il nuovo Don Matteo: sostituirà Terence Hill nella prossima stagione

I milioni di fan di Don Matteo si tengano forte. Perché lo storico sacerdote di Rai Uno cambia attore: Raoul Bova sostituirà Terence Hill, protagonista indiscusso per le prime dodici stagioni della fiction. Le puntate della tredicesima sono in registrazione e secondo TvBlog ci sarà un vero e proprio passaggio del testimone nella quarta puntata, la cui messa in onda è in programma nell'autunno del 2021. Raoul Bova è reduce dal successo di "Buongiorno, mamma", che stasera chiuderà con l'ultima puntata.

L'attore romano dovrà indossare l'abito talare che per anni è stato esclusivamente di Terence Hill: il personaggio di Raoul Bova non dovrebbe discostarsi molto dal Don Matteo a cui tutti sono stati abituati in questi anni. E la serie non dovrebbe cambiare nome. Sulla bicicletta quindi tra le stradine di Spoleto o Gubbio ci sarà un nuovo sacerdote, pronto a "collaborare" con i carabinieri per risolvere i casi della comunità. Per un personaggio che va, ce n'è uno che torna: è il capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna. Anche lui a lungo protagonista insieme a Terence Hill e Nino Frassica per molte stagioni di Don Matteo. Al suo fianco non ci sarà però Milena Miconi (nella fiction Laura Respighi) che il capitano dei carabinieri aveva sposato.

