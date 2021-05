La principessa Sissi, stasera in tv su Rai 3: curiosità e trama del film del 1955

Stasera in tv su Rai3 andrà in onda il film del 1955 “La principessa Sissi”. Elena e la sorella Elisabetta, detta Sissi, sono le figlie del Granduca di Baviera: la prima sposerà l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe ma lo sposo, nel vedere Sissi, si innamorerà delle sue doti. Anche il popolorimarrà abbagliato dalla secondogenita del Granduca di Baviera al punto che Francesco Giuseppe sceglierà Sissi come sua consorta e principessa del regno d'Austria.

Curiosità

La pellicola è interpretata dall'attrice austriaca Romy Schneider che è morta a soli 44 anni il 29 maggio 1982. Questo è il suo quarto film in carriera dei suoi sessantadue.

Questo è inoltre il primo omaggio cinematografico dedicato all'Imperatrice, di una trilogia che vede Sissi, la giovane Imperatrice, del 1956 e Destino di un'Imperatrice, del 1957.

