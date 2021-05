Stasera in tv, su Rai 2 “Come ti divento bella”: curiosità e trama del film

Stasera in tv su Rai2 andrà in onda il film “Come ti divento bella” del 2018: Renee Bennett è una giovane donna, insicura e incapace di accettare il proprio aspetto, che lavora a Chinatown gestendo il sito internet di un'azienda ma vorrebbe lavorare nella sede centrale. Stanca della sua vita senza sbocchi, Renee una sera esprime il desiderio di essere bella. Dopo qualche giorno Renee comincerà a vedersi bellissima.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Il ragazzo della porta accanto, stasera in tv su Rete4: trama e... TELEVISIONE Sapiens - Un solo pianeta, stasera in tv su Rai3: anticipazioni sulla... TELEVISIONE Top Dieci, stasera in tv su Rai1 ultima puntata del programma:... TELEVISIONE La principessa Sissi, stasera in tv su Rai 3: curiosità e... VERSO EURO 2020 Italia, con San Marino il test per restare nei 26: Cristante prova in... RETE 4 Stasera in tv su Rete4, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio: tutti... ITALIA UNO Stasera in tv, su Italia1 il film “Una notte da leoni”:... RAI UNO Stasera in tv su Rai1, “Ulisse-il piacere della... CANALE 5 Stasera in tv su Canale5, “Il gladiatore” di Ridley Scott...

Il ragazzo della porta accanto, stasera in tv su Rete4: trama e curiosità sul film

Curiosità

La commedia del 2018 che vede protagonista Amy Schumer ha diviso pubblico e critica: ci sono evidenti cadute di stile e, in definitiva, il film non centra in pieno l'obiettivo secondo la critica. La regia è firmata da Abby Kohn e Marc Silverstein, che si sono occupati anche della sceneggiatura. Nel cast, oltre alla Schumer, ci sono Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Rory Scovel, Aidy Bryant, Busy Philipps, Tom Hopper, Naomi Campbell e Lauren Hutton.

Top Dieci, stasera in tv su Rai1 ultima puntata del programma: Venditti e Raf ospiti speciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA