Stasera in tv su Rai1, “Ulisse-il piacere della scoperta”: di cosa si parlerà nella puntata di oggi?

Stasera su Rai1 andrà in onda "Ulisse-Il piacere della scoperta" condotto da Alberto Angela: nel quarto appuntamento si racconterà la vita di San Francesco e Chiara. Nel corso della puntata scopriremo una nuova Assisi, svuotata dalla pandemia e ripercorreremo le tappe fondamentali del percorso del santo verso la fede: dalla chiesa di San Damiano, dove secondo la tradizione le parole di un crocifisso cambiano per sempre la sua esistenza fino alla Porziuncola situata dentro la Basilica di santa Maria degli Angeli. Nel corso della puntata si racconterà anche la storia di Santa Chiara d'Assisi: la prima donna nella storia che scrive una Regola per il suo ordine, ottenendo la bolla da parte di Papa Gregorio IX.

Un viaggio tra Assisi e Rieti

Alberto Angela sarà accolto nel Sacro Convento di Assisi da Padre Moroni e da Sergio Fusetti, che si occupa dei restauri della Basilica, salirà fino alle vele del tetto per seguire il restauro degli affreschi di Giotto e dei giotteschi per fare infine tappa al Santuario di Greccio, nella valle del reatino molto cara al santo. Alberto Angela sarà affiancato dalla medievalista Chiara Frugoni in questo viaggio fra l'Umbria e il Lazio.

