Sonia Bruganelli in Rai nel giorno del debutto di Cesara Buonamici al Grande Fratello, una coincidenza? La proposta di Alberto Matano (e le reazioni social)

Sonia Bruganelli ospite da Alberto Matano nello stesso giorno del debutto di Cesara Buonamici al Grande fratello. Un caso? Forse no. Ieri è tornata in tv La vita in diretta e tra i super ospiti c'era proprio lei: l'ex moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del Gf. Non un'ospitata unica, bensì la Bruganelli - come spera Matano - potrebbe essere una presenza costante della sua trasmissione. «Io ti ringrazio e mi auguro che questa sia la prima di una lunga… chissà vediamo. Casa mia è casa tua. Quando vuoi tornare io ti aspetto molto volentieri e ti ringrazio molto per essere venuta». Sonia diventerà un'opinionista fissa a La vita in diretta?. Nulla di ufficiale certo, ma lei non ha detto di no.

Grande Fratello, le pagelle della prima serata: Signorini anche meno (4), Buonamici ridatele il Tg5 (5), Giselda urlatrice (6), Massimiliano Varrese? Scongelatelo (5)

Sonia Bruganelli su Rai1 nel giorno della Buonamici al Gf

Così mentre la giornalista del Tg5 era pronta ad arrivare nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'ex lady Bonolis (che sarà sempre la signora Bonolis) si fa vedere bella e pungente in Rai.

#Pomeriggio5



Nel giorno della prima del nuovo GF



Sonia Bruganelli

In diretta a #lavitaindiretta pic.twitter.com/E5TjVbPN8Z — 1❌100 - 😍🇺🇦🐢 (@1vs100tw) September 11, 2023

Certo la Bruganelli non ha abbandonato Mediaset, continua il suo lavoro in Ciao Darwin, ma la sua presenza in rai ha scatenato il web che trova strana questa coincidenza. Per molti, Sonia si starebbe sempre di più avvicinando alla Rai.

Cesara Buonamici debutta come opinionista del Grande Fratello, chi è la giornalista: età, marito, il tumore, la malattia all'occhio e la carriera

A ripensarci non molti giorni fa, Dagospia aveva parlato di un avvicinamento tra Sonia e Milly Carlucci, oci smentite dalla stessa.