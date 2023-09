Alfonso Signorini torna stasera in tv con il Grande Fratello, chi è il conduttore: la malattia, la storia con Valeria Marini, la carriera e l'ex fidanzato

Alfonso Signorini parte stasera in tv con una nuova edizione del Grande Fratello. La casa più spiata d'Italia sta per riaccendere le luci e i 21 concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa. Quella del 2023 sarà una stagione al sapore di rivoluzione per il reality di Mediaset. Via il trash, via gli eccessi e via Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi. Pier Silvio Berlusconi ha dato indicazioni ben precise agli autori e al conduttore che ora ammette di aver sbagliato la scelta del cast della scorsa edizione. Così per rientrare in carreggiata come opinionista in studio ci sarà Cesara Buonamici e come inviata social Rebecca Staffelli. L'appuntamento è stasera su Canale 5 alle 21.30. Vediamo dunque chi è Alfonso Signorini.