Cesara Buonamici debutta come opinionista del Grande Fratello, chi è la giornalista: età, marito, il tumore, la malattia all'occhio e la carriera

Cesara Buonamici nuova opinionista del Grande Fratello. Stasera in tv torna il reality condotto da Alfonso Signorini e la giornalista volto noto del Tg5 sarà colei che accompagnerà il conduttore in questa avventura. L'appuntamento per i telespettatori è alle 21.40 su Canale 5, ma ora vediamo dunque chi è Cesara Buonamici.