Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la confessione a Verissimo: «Ci rinnamoreremo? Può darsi»

«Io e Paolo ci rinnamoreremo? Può darsi», così Sonia Bruganelli a Verissimo. Nella prima intervista rilasciata in tv dopo la separazione, l'ex moglie di Paolo Bonolis ha parlato di libertà, di amore e del concetto di separazione.

L'intervista

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Sonia Bruganelli ha parlato della sua separazione da Paolo Bonolis.

Solo belle parole per l'ex marito, da lei definito «una persona libera, che mi ha insegnato cos'è la libertà».

Nonostante la separazione, i due sono rimasti quindi molto amici: «Siamo amicissimi, confidenti. Se ci rinnamoreremo? Può darsi, non lo posso sapere», queste le parole dell'imprenditrice romana.

«Continuiamo a crescere i nostri figli. Io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna. Credo sia normale che continuiamo a condividere del tempo insieme. Il concetto di separazione viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa».

«Paolo è l'amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un'anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite».