Verissimo, Barbara Palombelli: «Francesco furioso con me per Serena, non la voleva al GF»

Barbara Palombelli, ospite a Verissimo, ha parlato dell'esperienza di figlia Serena Rutelli al Grande Fratello e rivela: «Francesco (Rutelli, ndr) era molto arrabbiato con me. Vedeva solo i rischi e non le potenzialità di questa esperienza». E continua: «Adesso Francesco dice che vuole vedere come va a finire. Serena è coraggiosa. È stata coraggiosa a rispondere alla mamma naturale e adesso si è fatto vivo uno dei tre fratelli naturali. Se si riunisce con i fratelli io sarei contenta, sono per il lieto fine». E sul rifiuto di Serena di vedere la mamma naturale, replica: «Avevo provato in passato a chiedere a lei e alla sorella Monica se volessero incontrare la loro mamma naturale. Ma avevano sempre rifiutato, quindi mi aspettavo la sua reazione».

