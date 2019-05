Pamela Prati, matrimonio rinviato a data da destinarsi: «Lei sta male, ha bisogno di riposo»

Ora è ufficiale. Pamela Prati: il matrimonio con Mark Caltagirone è annullato. Sembra quindi essere calato il sipario sul nozze di Pamela Prati. Il matrimonio fra la showgirl e l’imprenditore Marco Caltagirone che si doveva celebrare il prossimo 8 maggio è stato “rinvitato a data da destinarsi”. A farlo sapere è la manager della showgirl sarda, in un'intervista rilasciata al settimanale oggi che sarà in edicola giovedì

Pamela Prati si sposa? A 48 ore dalla data il mistero è sempre più fitto

Pamela Prati, la telefonata di Mark Caltagirone: «In teoria ci sposeremo»

Nonostante le numerose rassicurazioni sulla data delle nozze l’agente della Prati, Pamela Perricciolo, ha spiegato le ragioni del “rinvio”: “Pamela sta male – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”.



Le nozze secondo l’agente sarebbero solo rimandate, ma intanto rimangono i numerosi punti interrogativi dietro all’evento, primo fra tutti quello di dare un volto al riservatissimo imprenditore Mark Caltagirone, che per ora ha solo parlato via telefono ospite di “Live – Non è la D’Urso”.





Ultimo aggiornamento: 7 Maggio, 07:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA