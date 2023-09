Edoardo Donnamaria torna a Forum (dopo il Gf Vip), Barbara Palombelli lo accoglie così: «Il figliol prodigo»

Un atteso ritorno nella prima puntata della nuova edizione di Forum. Dopo l'esperienza dell'anno scorso al Grande Fratello Vip, torna in studio Edoardo Donnamaria, reintegrato nella squadra dei "forumisti". La conduttrice Barbara Palombelli, a inizio puntata, lo ha accolto così: «È tornato il figliol prodigo, è tornato Edoardo... Menomale, altrimenti il numero delle femmine sarebbe stato troppo alto (ironizzando sulla nutrita schiera di donne presente nel gruppo degli opinionisti, ndr)».

Donnamaria torna a Forum dopo il Gf Vip

Donnamaria nella scorsa stagione televisva ha partecipato al Gf Vip, segnalandosi per la tortuosa relazione con Antonella Fiordelisi e per la squalifica a poche puntate dalla finale.

Le novità

Nella nuova edizione di Forum, oltre al ritorno di Edoardo, ci sarà l'Intelligenza Artificiale, che darà opinioni sui casi e sulle sentenze.

Non ci sono novità, invece, nella squadra di giudici, confermata in toto: da Francesco Foti a Melita Cavallo, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. In studio presente la giornalista Giulia Lea Giorgi e tornano anche Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odiscalchi, Ladislao Liverani, Roberta Fontana e Giulia Campesi.