Pamela Prati choc a Verissimo: «Mi hanno minacciata con l'acido». Poi scoppia la lite con l'agente

Pamela Prati e il fantomatico matrimonio con Mark Caltagirone. Continuano a uscire indiscrezioni sull'intervista che l'ex volto del Bagaglino ha rilasciato a Verissimo. Silvia Toffanin si sarebbe infuriata con Pamela Prati, che a sua volta avrebbe lasciato lo studio. E adesso si aggiungerebbero nuovi dettagli al giallo dell'anno.

Verissimo, Silvia Toffanin contesta Pamela Prati: «Non credo a quel che dici». E lei lascia lo studio

Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, ha condiviso su Facebook un post con nuove indiscrezioni. Scrive Signoretti: «+++​PAMELA PRATI SHOCK: 'MI HANNO MINACCIATA CON L’ACIDO' +++ La rivelazione a Verissimo in onda sabato». Insomma, la showgirl sarda avrebbe affermato di essere stata minacciata con l'acido.

Pochi minuti fa un nuovo post di Signoretti con gli ultimi aggiornamenti sull'intervista a Pamela Prati a Verissimo: «'IO MASSACRATA COME GIGI SABANI E PIANGE PARLANDO DELL'ABITO DA SPOSA: 'ERA IL MIO SOGNO DI BAMBINA' Dopo un duro confronto con la conduttrice Silvia Toffanin la Prati lascia lo studio con la scusa di andare a cercare una foto del suo promesso sposo Mark Caltagirone sul telefonino. Poi però non torna: serviranno 20 minuti per riaverla sulla poltrona, davanti alle telecamere. Pamy mostra alla Toffanin una foto sostenendo che l'uomo ritratto sia Marco Caltagirone. Molti, compresa la conduttrice, dubitano persino dell'esistenza di questo signore, del quale non esistono immagini.

Ecco cosa succede da quel momento in poi.

TOFFANIN: 'Io ti auguro con tutto il mio cuore che l'uomo nella foto sia Marco. Potrebbe anche essere il cugino di Eliana (Michelazzo, agente della Prati)'.

PRATI: 'Ti potrebbero dire che sono falsi anche i documenti. Si sta facendo un caso incredibile. Ma non si può mettere alla gogna un personaggio'.

La Prati conferma che il matrimonio, prima o poi, ci sarà: 'Io però mi guarderò bene dal dirlo!'.

Poi Pamela parla dell'abito da sposa e si mette a piangere: 'Sognavo da questo giorno fin da piccola'.

La Toffanin azzarda: 'Perché ci siamo ridotti a...'.

E la Prati si inalbera: 'Ridotti? Ma ridotti che cosa?? È tutta cattiveria. Gigi Sabani venne massacrato'.

Anche Eliana Michelazzo, agente della Prati, si mette a piangere. Poi rivela: 'Siamo state aggredite, ci hanno tirato l'acido sotto casa'. E parla di un biglietto di minacce con scritto: AL MATRIMONIO CI ARRIVATE A META'

La Prati: 'Siamo addirittura alle aggressioni. Ho trovato fuori casa l'acido e un biglietto orrendo. Ma alla fine io che cosa ho fatto?'.

TOFFANIN: 'Non è che all'inizio avete costruito tutto e poi la situazione vi è sfuggita di mano?'.

LA PRATI SI ARRABBIA: 'Ma che cosa dici? Ti prego... Non è la gente che mi attacca, sono certi siti'.

La Michelazzo dà la sua spiegazione: 'Se tu, Pamy, non avessi avuto un'agenzia di management, non sarebbe successo tutto questo'.

E la telenovela promette nuovi colpi di scena...»

Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e autore televisivo, ecco cosa ha scritto su Twitter : «#mammaemoglie aeroporto - linate ... di fuoco tra #PamelaPrati e la sua agente (fidatevi)». Insomma, secondo il giornalista ci sarebbe stata una discussione furiosa tra Pamela e la sua agente. Parpiglia non la nomina, ma potrebbe essere proprio Eliana Michelazzo. Cosa starà succedendo? I nodi stanno venendo al pettine? Staremo a vedere.

