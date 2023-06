Mediaset, Nicola Porro al posto di Barbara Palombelli su Rete4? Da Blasi a Signorini, chi va e chi resta

In Rai c'è fermento per confezionare la prossima stagione televisiva, visti i nuovi vertici aziendali, ma anche al Biscione non stanno con le mani in mano. Diversi i rumors che sono usciti in questi giorni. L'ultimo che riguarda Nicola Porro è stato lanciato da Dagospia. Se fino a qualche giorno fa il nome del giornalista era stato accostato alla Rai, Porro si diceva sarebbe stato il sostituto di Fabio Fazio (che passa dalla Rai a Nove), secondo quanto riporta Dago, in realtà il conduttore di Quarta Repubblica rimane a Mediaset. «Nicola Porro, fresco reduce dall'intervista con Giorgia Meloni, ha rinnovato il contratto con il Biscione per la nuova stagione su Rete4».

Il nuovo contratto di Porro però, «oltre a proseguire il viaggio con Quarta Repubblica il lunedì sera in prime time su Rete Quattro, sarà in onda quotidianamente al timone di Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli». Dunque il talk show cambia guida. Pare che il programma abbia bisogno di uno scossone dal momento che negli ultimi mesi lo share raccolto è stato piuttosto basso.

Palombelli invece rimarrà al timone di Forum che a livello di ascolti va benissimo. Non è escluso che per la moglie di Rutelli ci sia in cantiere qualche altro programma, ma per scoprirlo dovremo probabilmente attendere l'uscita dei palinsesti della prossima stagione.

Chi va e chi resta

Quel che è certo è che Pier Silvio Berlusconi sta lavorando duro per cercare di creare una tv meno trash di quella che c'è stata finora. Tra attese e novità infatti si parla già di quache bocciatura. I rumors parlano di ultima stagione per quanto riguarda l'Isola dei Famosi, se così fosse Ilary Blasi si troverebbe senza programma. Così l'ex Lady Totti potrebbe seguire le orme di Alessia Marcuzzi che senza show da condurre si è presa qualche anno sabatico per valutare le offerte e poi approdare in Rai.

Il Gf a firma Alfonso Signorini ci sarà, ma si dice si abbandonerà la versione Vip in favore di quella Nip, probabilmente Cologno Monzese vuole lasciarsi il trash alle spalle e ripartire dalle storie della gente vera.