Barbara Palombelli compie 70 anni: «La domanda ad Andreotti? Me la suggerì un tassista. Con Rutelli non è sempre stato facile»

Niente torta, niente candeline per i 70 anni di Barbara Palombelli. «Mai festeggiato, mai spento le candele, neppure a 18 anni e neppure questa volta, mai fatto per me». Al Corriere della Sera la giornalista guarda avanti. Come ha sempre fatto. «La festa obbligata mi mette malinconia. Anche quando ci siamo sposati con Rutelli eravamo in 4».

Gli anni della scuola

Una donna indipendente che ha cercato la libertà fin da giovane, dal liceo.

E in classe con c'erano Giuliano Ferrara e Paolo Mieli «che non erano ancora direttori di giornali, erano ragazzini che giocavano a fare la rivoluzione al liceo come me. Io ero sempre quella più piccola, quella che li inseguiva». E una volta per inseguire Giuliano fece un salto dalla finestra di due metri.

Gli esordi

Poi l'università e un altro lavoro per non dipendere sempre dalla sua famiglia: «Facevo ricerche per la Rai». Poi l'assunzione. «Quando è morto mio padre, che era un agente di cambio, e ci siamo ritrovate senza una lira, il marito di Ida Magli, Adriano, che era professore ma anche vice direttore di Radio 2, mi ha segnalato insieme ad altri per un contrattino Rai». Poi anche il giornalismo che è sempre stata la sua passione fin da piccola, a 6 anni, quando faceva i giornaletti in casa e li vendeva ai suoi familiari. Poi arrivo anche la televisione. Alla sua prima trasmissione politica fece una domanda ad Andreotti. Una domanda suggerita da un tassista: «“Onorevole, dove lo trova il tempo pe fa’ i libri?”. E mentre i colleghi facevano tutti quei pipponi, io chiesi quello che si domandava la gente a cena».

L'amore con Rutelli

Pochi amori ma buoni poi racconta Barbara Palombelli al Corsera. Tra questi c'è naturalmente suo marito, Francesco Rutelli: «L’ho conosciuto per caso, un amico comune mi chiese di dargli una mano per Radio radicale: dopo una settimana eravamo a vivere insieme, lui allora era senza casa... stasera dormo qui, e poi è rimasto, sono quasi 44 anni».

Una vita sempre insieme ma «eravamo persone diverse, lo siamo ancora. Forse il segreto è rimanere se stessi. Anche se l’equilibrio è difficile, la sensazione, se vuoi tirare una riga, è che io mi sono fatta un grande c... Però nei momenti in cui non ero in prima linea ho fatto anche passi indietro. Penso sempre che c’è anche un’altra cosa che puoi fare. Bisogna avere piani A, B, C... io ho piani fino alla Z. Adesso per esempio sto lavorando a un canale tematico su Salute e Benessere, sarà il mio prossimo step»