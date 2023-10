Barbara Palombelli compie 70 anni

Giovedì 19 Ottobre 2023, 07:38

Barbara Palombelli, giornalista italiana nota per il suo stile sobrio e autorevole, compie 70 anni oggi. Laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale, ha iniziato la sua carriera come giornalista parlamentare a L'Europeo. Ha poi lavorato con Indro Montatelli al Giornale e è stata vice-caporedattore di Panorama. Nel 2013 è diventata la nuova padrona di casa di "Forum" prima di passare, nel 2018, alla "nuova Rete 4" dove ha iniziato a condurre "Stasera Italia". Barbara Palombelli ultimamente è stata ospite della terza edizione de "ReWriters fest." e della trasmissione "Verissimo" dove ha raccontato la sua vita e le sue storie anche difficile. Come quando subì molestie che mai denunciò per la troppa paura.