Live non è la D'Urso, il fidanzato di Pamela Prati telefona in diretta: «Fra sette giorni sarò in chiesa»

Ancora non c'è una foto ufficiale, ma finalmente abbiamo potuto almeno ascoltarne la voce. Durante la quinta puntata di Live non è la d'Urso è intervenuto in diretta telefonico il fidanzato di Pamela Prati che ha confermato le nozze: «Fra sette giorni sarò in chiesa».

La sua presenza era stata anticipata da un comunicato ufficiale di Live non è la D'Urso, Marco Caltagirone, il fidanzato misterioso di Pamela Prati è intervenuto in diretta per difendere la sua fidanzata: «Io sono molto stranito da tutta questa situazione, sono Marco Caltagirone nato a Roma, e io e Pamela dovremmo sposarci fra una settimana. Fra sette giorni sarò in chiesa. Sono molto contrariato perchè stiamo soffrendo tutti e soprattutto Pamela,non mi va di apparire e in questo momento non posso far uscire delle mie immagini».

La D'Urso gli chiede: « Se è vero che sei così discreto, ma allora perchè non l'hai sposata in segreto?»

«Pamela fa parte di questo mondo che io rispetto - risponde - ed è giusto che lei faccia vedere la sua gioia. Vedere infamate le persone a cui voglio bene è bruttissimo, di tutto il resto se vuoi ne parliamo in trasmissione da te»

