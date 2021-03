Sanremo 2021, Fiorello papà si commuove in sala stampa: «Vedere mia figlia chiusa in casa è un dolore immenso»

Di solito abituato a far divertire pubblico e giornalisti con le sue battute esilaranti, stavolta Fiorello in sala stampa si lascia andare alla commozione e rispondendo a una domanda sul Covid parla della sua esperienza da padre di una figlia adolescente: «Ho una figlia adolescente e soffro per lei - dice con la voce rotta dalla commozione - Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando usciva da scuola. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si

stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina adolescente chiusa in casa dalla mattina alla sera».

«Non è un dolore ma di più, non me ne faccio una ragione - continua - Ho una figlia adolescente e vedo in lei tutti i ragazzi della sua età costretti davanti a uno schermo, a un computer. E provo ancora più dolore perché si stanno abituando». «Mia figlia non è più abituata ad uscire di casa, a vivere la vita. Per me e, credo per tutti i genitori, è un dolore, sto soffrendo con loro, non posso vedere una ragazzina chiusa in casa dalla mattina alla sera». «La pandemia - gli fa eco 'papà' Amadeus - anche per i ragazzi è devastante».

Ultimo aggiornamento: 18:38

