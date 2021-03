Fiorello

Rosario Tindaro Fiorello, conosciuto semplicemente come Fiorello, è uno showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico e televisivo, attore e doppiatore. Fiorello nasce a Catania il 16 maggio 1960, primo di quattro fratelli. Suo padre Nicola è appuntato della Guardia di Finanza ed è originario di Letojanni (ME) e sua madre Rosaria è originaria di Giardini-Naxos.

Nel 1975 inizia a lavorare in villaggi turistici come cuoco, cameriere e barman. Ed è proprio in questo contesto che inizia ad esibirsi in spettacoli. Nel 1976 Fiorello inizia a lavorare in radio, per poi debuttare a teatro l'anno successivo. L'anno dopo Gino Landi lo nota nel villaggio di Ostuni e lo propone a Pippo Baudo che gli fa fare un provino a Roma per il suo programma Fantastico: dopo averlo intrattenuto per quasi un'ora, viene "bocciato" proprio da Baudo. Ma nel 1987 sia il TG1 sia il giornale l'Espresso gli dedicano un lungo servizio definendolo «superstar dei tredici villaggi Valtur». Nell'estate del 1993 conduce anche Festivalbar con Claudio Cecchetto, Amadeus e Federica Panicucci. In quell'anno riceve un Telegatto come "Personaggio rivelazione dell'anno" e uno per la "Trasmissione rivelazione dell'anno" con Karaoke mentre l'anno seguente ne vince uno come "Personaggio maschile dell'anno".

Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Finalmente tu", composto da Max Pezzali e Mauro Repetto. Fiorello inizia poi la carriera da doppiatore prestando la voce, anche cantando, a Dimitri, protagonista maschile del film d'animazione Anastasia, uscito nel 1997. Nel 2001 e nel 2002 è ospite in due edizioni del Festival di Sanremo condotti da Raffaella Carrà e Pippo Baudo. E dopo anni di straordinaria carriera tra Rai e Mediaset, parallela al suo lavoro in radio, nel 2020 diventa ospite fisso del festival di Sanremo, al fianco di Amadeus, formando una coppia artistica vincente, confermata al festival di Sanremo 2021.

