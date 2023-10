Massimo Giletti torna in Rai e si improvvisa "operaio" per Fiorello: «Riparto dal basso». L'ad Sergio: «Un programma nel 2024»

Massimo Giletti torna in Rai. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato Roberto Sergio nel corso dell'evento "Ceo for Life". «Rai, Mediaset e La7 si stanno "scambiando" un po' di persone - premette l'ad di Viale Mazzini - da noi è arrivata Caterina Balivo, c'è Nunzia De Girolamo e nel prossimo anno arriverà Massimo Giletti, che oggi ha fatto un video divertente dicendo "riparto da zero", una battuta che significa che sta per arrivare. Nel prossimo anno avremo Giletti».

Massimo Giletti torna in Rai ma cambia stile, stop alle inchieste. «Condurrà un varietà»

Giletti, il video con Fiorello

Il video a cui fa riferimento Sergio è stato pubblicato da Fiorello e mostra i lavori in corso al Foro Italico per la costruzione del Glass che ospiterà la nuova stagione di "Viva Rai2", dopo l'addio a via Asiago.

L'annuncio di Sergio

«C'è uno scambio continuo», sottolinea Sergio, affermando che «chi se ne è andato lo ha fatto per scelta, chi per scelta professionale chi per scelta economica: ma poi non si può dire che l'azienda ti manda via o ti avrebbe condizionato se fossi rimasto... Nessuna autocensura da parte della Rai», assicura. Quanto al caso Foa, spiega l'ad Rai, «ha fatto un errore di cui si è scusato, in una puntata dove vi è stato un insieme di errori anche della filiera di controlli interni della direzione radio: Foa si è scusato e non è stato "epurato", come qualcuno ama dire...».