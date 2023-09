Salvatore Baiardo agli arresti domiciliari: è accusato di calunnia nei confronti di Massimo Giletti

Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna e amico dei fratelli Graviano, va arrestato e messo ai domiciliari. A disporre la misura è il tribunale del Riesame di Firenze, che ha accolto la richiesta della procura di Firenze. L'ipotesi di reato è di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti e del sindaco di Cerasa, Giancarlo Ricca, e riguarda il caso della presunta foto (di cui finora non ci sarebbe prova) che ritrarrebbe insieme Giuseppe Graviano, Silvio Berlusconi e il generale dei carabinieri Francesco Delfino. Del controverso scatto Baiardo aveva parlato all'allora conduttore della trasmissione Non è l'Arena, per poi smentire la circostanza davanti ai pm.

Baiardo agli arresti domicialiari

La misura - che prevede per Baiardo il divieto di contatti con persone diverse dai difensori e dai conviventi - non è immediatamente esecutiva: bisognerà attendere la scadenza del termine per il ricorso in Cassazione e, laddove la difesa lo presenti, la decisione di conferma della suprema corte.

Il cosiddetto tuttofare dei Graviano era finito sotto i riflettori alcuni mesi fa proprio per la sua partecipazione a Non è l'Arena e le sue diverse allusioni riguardanti inediti scenari sulla trattativa Stato-Mafia.

Le indagini

Ma a finire sotto la lente degli inquirenti era stato l'ultimo polverone sollevato dall'ex gelataio, che riguardava la vicenda della presunta fotografia su Silvio Berlusconi con Graviano e Delfino: un'immagine che Baiardo di fronte ai pm avrebbe negato di avere, nonostante ne parlasse in alcune conversazioni captate. La Dda di Firenze aveva indagato Salvatore Baiardo anche per il reato di false dichiarazioni al pm: ai magistrati fiorentini avrebbe detto che il 19 luglio 1992, giorno della strage di via d'Amelio a Palermo, Giuseppe Graviano era con lui e che era stato fermato da un appartenente alle forze di polizia.

Le indagini degli inquirenti avrebbero però smentito questa ricostruzione. La procura del capoluogo toscano gli avrebbe inoltre contestato anche la diffusione di notizie coperte da segreto per aver riferito dell'interrogatorio avuto il 27 marzo scorso con i pm del capoluogo toscano. E una ventina di giorni fa Baiardo aveva annunciato la sua entrata in politica, proprio al termine dell'udienza al tribunale del Riesame: «Lo farò con il movimento di centro Avanti Italia», aveva detto.