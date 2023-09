Massimo Giletti volontario a Lourdes (come da bambino): tra dolore e speranza sempre con il sorriso

Qualcuno si sorprenderà. Ma solo chi non lo conosce potrà farlo. Perché da oltre 30 anni, Massimo Giletti va in pellegrinaggio a Lourdes come volontario. Lo fa sempre con il sorriso. Lo ha fatto anche ora, da "disoccupato di lusso" dalla televisione dopo la chiusura de Non è l'Arena. Disoccupato ancora per poco si dice (è stato avvistato in Viale Mazzini in Rai), ma questo ora c'entra poco.

Massimo Giletti torna in Rai ma cambia stile, stop alle inchieste. «Condurrà un varietà»: le ultime indiscrezioni

Massimo Giletti in pellegrinaggio a Lourdes

Il settimanale Gente è riuscito a pubblicare delle foto esclusive mentre il conduttore si presta a dare aiuto a chi ne ha più bisogno.

Massimo è stato tra la gente, tra chi soffre, è fragile. Tra chi crede e tanta fede verso la Madonna.

Come detto per lui non è la prima volta. La prima volta che si recò nella cittadina francese - ricorda il settimanale diretto da Umberto Brindani - aveva 10 anni. All'epoca nonna Biancamaria e mamma Giuliana lo portarono a fare il barelliere. Da quel giorno ha deciso che ci sarebbe tornato il più possibile.

Dopo qualche anno di pausa, Massimo Giletti è tornato a Lourdes seguendo il pellegrinaggio guidato da don Paolo Angelino, presidente dell’Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes). E ora, come ogni altra volta in cui è tornato, "dopo 5 giorni trascorsi a contatto con dolore, speranza, empatia e gratitudine, è come se, tornando a casa, sentisse il cuore più pieno, più ricco". Bravo Massimo...