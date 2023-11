Lino Banfi lascia “Ballando con le stelle", ora è ufficiale: ecco perché

Lino Banfi lascia "Ballando con le stelle" :«Fra tre anni verrò. A 90 anni non avrò più paura di tornare». Queste le dichiarazioni dell’attore prima di confermare la decisione di abbandonare il programma.

Dopo la rivelazione dietro le quinte sull' intenzione di abbandonare la competizione, Banfi annuncia il suo ritiro anche in prima serata: «Sto andando avanti a tre antibiotici al giorno, ho sei punti perché mi hanno tolto due denti ieri, tutto per un semino di cachi. Stavo rimandando una radiografia a Trigoria, non volevo far allarmare gli altri».

Nonostante il suo rammarico e costernazione Milly Carlucci corre a motivare la dichiarazione di Banfi:«Stava malissimo in tutte le settimane, non so come abbia fatto a venire in pista».

Momenti di grande emozione alla fine di ogni ballo, i 7 mesi da quando la moglie Lucia è venuta a mancare, la difficoltà nell’affrontare un dolore così grande, il fil rouge della sua vita.

Aveva bisogno di condividere il suo dolore e non sentirsi solo» ha raccontato commossa Alessandra Tripoli.

«Ci siamo fatti un regalo a vicenda, ci siamo raccontati senza filtri. Sarò al suo fianco qualsiasi decisione prenda».

«Ho sempre fatto ridere gli altri, una volta ho sorriso io, sono stato qui con i miei amici. Cosa posso avere di più. Un’esperienza bellissima, la rifarei tra tre anni.» ha concluso Banfi.

Ma poi il colpo di scena, Rosanna Banfi figlia dell’attore sale sul palco per una coreografia “d’addio” sulle note di Battiato; invitando il padre a tornare a casa. «Quando hanno proiettato la foto di mamma è stato un colpo al cuore».