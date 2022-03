Isola dei Famosi, la confessione shock di Marco Melandri: «Avevo bisogno di liberarmi da questo peso per ripartire»

Tutto è pronto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi il cast è al completo e spuntano le prime indiscrezioni. Per questo anno Ilary Blasi cambia le carte in tavola e le sfide tra naufraghi saranno tra single e coppie (fratelli, amici o fidanzati). Tra i concorrenti de L'Isola troviamo Marco Melandri che lo avevamo lasciato sposato con Manuela Raffaeta, una modella con cui è legato da diverso tempo e con cui ha una figlia. Ma dalla scheda del cast leggiamo: Marco Melandri Single. Il gossip è impazzito e la prima a lanciare la bomba era staat l'esperta Daianira marzano. «Cosa che nessuno sa perchè lui non lo dice: Melandri è separato in casa (famiglia Mulino bianco), vive in Svizzera ma ha un'altra donna.

Isola dei famosi, la confessione di Marco Melandri

A poche ore dalla partenza in Honduras è Marco stesso a dire la verità: Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021 Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia.. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscienza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre…».

Spiazza tutti così Melandri che continua a spiegare con sincerità quanto è accaduto: « Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non piu amore e allegria.. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia… Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili… Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’ uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava…».

Ora è pronto a ricominciare il pilota: «Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita… Non so se sia debolezza o caraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!!»