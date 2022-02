Francesco Totti e Ilary Blasi, separazione in vista? La showgirl risponde con una linguaccia

Il gossip li dà per separati, e forse è così. Ma la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata sicuramente una delle più belle storie d'amore dello spettacolo italiano. Il binomio calciatore-velina (anzi letterina) che ha retto a 20 anni di passione, crisi e figli sembra perà ora essersi diviso e i fan sono "disperati". tanti i rumors che nelle ore si stanno rincorrendo sui motivi della crisi da un flirt presunto di Ilary con un collega a una nuova donna per l'ex Pupone. i due non hanno confermato nè smentito nulla, però stamattina la conduttrice de L'Isola dei famosi si mostra in una storia Instagram. Sul treno la Blasi non ce l'ha fatta a trattenersi e un mini video l'ha dovuto fare. Una linguaccia, niente di più, ma stando al linguaggio dei segni potrebbe voler significare che il gossip ha preso una bella cantonata anche stavolta.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la storia che mette a tacere il gossip

D'altronde Ilary in versione frizzantissima ospite da Michelle Hunziker aveva ironizzato (ma neanche troppo) così: «Lei ha avuto due matrimoni due - riferendosi all'ex di Trussardi - io, invece, ho lo stesso marito da vent'anni, se non pubblico una foto per una settimana scrivono che ci stiamo lasciando».

Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco i motivi (presunti) della crisi: lei lo ha tradito con un collega e lui si è innamorato di un'altra

Chi vuole capire, capisca

Ora dopo la storia che la Blasi ha postato il messaggio è chiaro: chi vuole capire capisca. Ma ovviamente il tam tam di rumors non si fermerà alla prossima stazione del treno, ma il viaggio sarà ancora lungo, almeno fin quando i due non confermeranno o smentiranno a chiare lettere le voci.