Totti a C'è posta per te e Ilary Blasi a casa, il gesto che fa sperare i fan della coppia

Francesco Totti ospite a C'è posta per te... e Ilary Blasi lo guarda da casa. Uno sprazzo di normalità in mezzo alle insistenti voci di crisi che si susseguono da giorni. Ieri sera Totti ha sorpreso nel corso della sesta puntata del programma di Maria De Filippi una coppia di genitori tifosi romanisti per conto della figlia Noemi. Un nome ricorrende nelle vicende dell'ex Capitano negli ultimi tempi, visto che si chiama così anche la sua presunta nuova fiamma.

E Ilary Blasi ieri sera ha condiviso una story su Instagram nella quale guarda il marito in tv comodamente distesa sul divano. Insieme a lui si presume, visto che sul tavolino spuntano anche dei piedi maschili. Una nuova mossa per mettere a tacere le malelingue o solo per simulare una normalità ormai non più attuale?

La sorpresa di Totti a C'è Posta per te

Il Pupone è stato invitato a C'è Posta per te da una figlia che voleva ringraziare i genitori per esserle stati sempre vicini, anche quando a 16 anni è rimasta incinta di un ragazzo che loro disapprovavano. La famiglia all'epoca la lasciò libera di prendere le sue decisioni. Anni dopo, Noemi li ringrazia facendo incontrare loro l'idolo di ogni tifoso giallorosso. «Siete i genitori migliori del mondo e vi ammiro tanto - dice - Non avete avuto una vita facile, ma, nonostante ciò, non mi avete mai lasciata e soprattutto non mi avete mai giudicata». Complimenti ribaditi anche da Francesco Totti, che ha regalato alla coppia due abbonamenti allo stadio.