Eurovision, Malgioglio: «Se vince Angelina Mango mi spoglio e rimango solo con un fascio di tulipani»

Venerdì 10 Maggio 2024, 08:46

Domani, 11 maggio 2024, c'è la finale dell'Eurovision Song Contest, alla quale parteciperà in gara per l'Italia Angelina Mango con la sua 'La Noia', già vincitrice del Festival di Sanremo. La pazzesca ascesa della giovane cantante ha raccolto una serie di consensi in tutta Italia, tanto è vero che chi l'ha apprezzata fin dalla prima ora sta cominciando a convincersi che una sua vittoria nella kermesse continentale può essere possibile. Tra questi c'è Cristiano Malgioglio, tra i primi ad aver espresso il suo apprezzamento per Angelina ai tempi della sua partecipazione ad Amici, che in caso di vittoria della ragazza, ha promesso che farà qualcosa di estremamente particolare. Ma di cosa si tratta? C'entrano le sue mutande! Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB



