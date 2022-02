Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco i motivi (presunti) della crisi: lei lo ha tradito con un collega e lui si è innamorato di un'altra

Dopo vent'anni da quel “6 unica”, la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere giunta al fischio finale. Dopo i calci di rigori tutti tornano negli spogliatoi e dagli spalti i tifosi restano di sasso. Ilary Blasi e Francesco Totti stanno per lasciarsi. La notizia, dell'ultima lite avvenuta a Castel Gandolfo lanciata da Dagospia, ribalza sul web e a distanza di ore fiumi di articoli sono già usciti sulle "vere" motivazioni che avrebbero portato alla rottura.

APPROFONDIMENTI LE TAPPE Totti e Ilary in crisi? ROMA Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla rottura? CANALE 5 Ilary Blasi svela la data d'inizio dell'Isola dei Famosi TELEVISIONE Michelle Hunziker dopo la separazione: «Con Tomaso... ROMA Totti e Ilary in gita a Castel Gandolfo: giornata sul lungolago... PERSONE Fabrizio Corona, nuova frecciata in tv a Ilary Blasi: «La...

Totti e Ilary in crisi? Una storia d'amore lunga 20 anni: dalla dedica al derby al matrimonio da sogno

Ilary e Totti, amore al capolinea?

Di fatto i due vivrebbero già separati in casa, nei 600 mq dell'Eur, che vista la metratura gli permette di incontrarsi di rado. Come riporta Il Corriere della Sera, tra il pupone e la moglie, la crisi era cosa che già si sapeva da tempo, anche se nessuna conferma è ancora arrivata dai diretti interessati. Tutto è cominciato da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega della tv e il Capitano l'ha scoperta, grazie a una soffiata. Il numero 10 della Roma non avrebbe gradito la "sorpresa" e avrebbe deciso così di restituire il pacco "bomba" alla moglie. Ma i rumors dicono anche che i questo ginepraio di flirt di Totti, il giallorosso si sarebbe innamorato di una donna con cui starebbe addirittura da un po' di tempo.

Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla rottura? L'ultima lite a Castel Gandolfo tra l'ex capitano e la showgirl

Gli indizi

Eppure da fuori nessuno si era accorto di nulla. Dopo 3 figli, un matrimonio e tantissime foto la coppia sembrava indissolubile. Ma spulciando qua e la gli indizi c'erano, bastava saperli leggere. Una frizzante Ilary ospite da Michelle Hunziker aveva ironizzato (ma neanche troppo) così: «Lei ha avuto due matrimoni due - riferendosi all'ex di Trussardi - io, invece, ho lo stesso marito da vent'anni, se non pubblico una foto per una settimana scrivono che ci stiamo lasciando». E di foto in effetti è un po' che non se ne vedono. Le vacanze ultime natalizie Ilary le ha trascorse in Lapponia con il coreografo Luca Tommassini, Totti era assente. All'ultima festa dei 45 anni di francesco la moglie non c'era. Il 5 febbraio l'ultima lite a Castel Gandolfo. Lui sabato sera era allo stadio, lei pronta a condurre L'Isola dei famosi. Su F le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice in effetti non erano proprio romantiche: «Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all'altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai. Tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo».

Totti e Ilary in gita a Castel Gandolfo: giornata sul lungolago e pranzo al borgo antico

Totti pronto a tornare a Casal Palocco

A confermare i sospetti non sono ovviamente i protagonisti, ma i rumors che parlano di una mamma Totti sempre più nell'attico dell'Eur e un Francesco sempre più nella casa di Casal Palocco, dove sembrerebbe pronto a trasferirsi lasciando così la moglie e i figli nella casa?stadio del Torrino.

Fabrizio Corona, nuova frecciata in tv a Ilary Blasi: «La madre mi portava le sue foto nuda»

I fan senza parole

I fan sono senza parole: «Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, confermo la mia scelta di voler fare affidamento solo sulle serie tv e sugli aperitivi». I commenti sotto le foto social dei due arrivano a pioggia, non manca che un comunicato condiviso e la separazione, che non sarà delle più facili.