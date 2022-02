Martedì 22 Febbraio 2022, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 14:30

Totti e Ilary sono in crisi per colpa degli Astri. I transiti dei Pianeti del momento li vedono separati, colpa di Urano. Francesco Totti, segno zodiacale Bilancia e Ilary Blasi del Toro in questo momento sono diassilineati secondo le stelle. L'amore e la passione che li ha uniti ora sono minati dalla voglia di trasgressione estrema che Urano sta portando sulla showgirl. Loro che per 20 anni hanno superato ogni crisi, comprese le paparazzate di Fabrizio Corona, ora sembrano crollare per le quadrature (squadrate) astrali.

Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco i motivi (presunti) della crisi: lei lo ha tradito con un collega e lui si è innamorato di un'altra

Ilary e Totti in crisi, le stelle lo confermano

Urano, pianeta della rivoluzione e della libertà, sta attraversando i gradi dei pianeti di Ilary tra cui il Sole ( cioé l'io), Venere (cioé l'amore) e Marte (ossia l'uomo). I due amanti dello zodiaco (Venere e Marte) con Urano che gli soffia addosso non riescono a rimanere saldi. L'uragano Urano sta portando la conduttrice de L'isola dei Famosi a volersi far travolgere dall'eccentricità. Una voglia estrema di libertà sta quindi avvolgendo la Blasi che si sente stretta in una relazione amorosa. Una stravaganza riscontrabile anche ad esempio nel bacio che la Blasi ha dato a Michelle Hunziker in diretta in Michelle Impossible. Ma anche dal viaggio in Lapponia fatto a dicembre con l'amico Luca Tommassini. Lady Totti vuole essere single. Urano arriva, stravolge, fa fare dei colpi di testa e se ne va. Ci mette 7 anni di solito a fare "danni", ma questo è il momento catartico per la coppia, perchè il pianeta sta attraversando proprio i gradi dei pianeti della conduttrice. Urano sta trasformando la solidità del Toro in un vortice di stravaganza ed eccentricità.

Quadro Astrale Francesco Totti:

I transiti per il Capitano

Non se la passa bene neanche il Capitano. L'oroscopo non gli gioca a favore. La sua Luna (la moglie) in Scorpione così come anche la Venere sono in opposizione con Urano. Ciò comporta che le figure di riferimento femminili dell'ex Pupone stanno vivendo un momento di voglia di libertà. Quindi Totti sta subendo questa rivoluzione che sta abbracciando la moglie. Oltre a subire l'opposizione di Urano sulla Venere e sulla Luna (pianeti femminili per eccellenza) per Francesco anche Saturno nella Quinta Casa (cioé quella dell'amore, dei figli) lo sta congelando verso i sentimenti. L' amore, negli ultimi 5 mesi, per Totti reclama un momento di freddezza e di riassestamento con il passaggio di Venere che si è posizionata in Capricorno da novembre che ha raggelato i sentimenti. Tutti questi pianeti stanno suggerendo al giallorosso di mettere in discussione la sua relazione. Insomma Ferzan Özpetek aveva ragione....

Quadro Astrale Ilary Blasi:

L'oroscopo di Ilary

Oggi a leggere l'oroscopo di Ilary, di Luca su Il Messaggero, tutto trova conferma. «Oggi c'è molta tensione nell'aria, qualcuno rischia di provocarti e di farti perdere le staffe. In realtà la tua tolleranza in questi giorni è molto bassa, sei molto facilmente irritabile, ma è anche vero che hai più energia a disposizione e più voglia di batterti per raggiungere i tuoi obiettivi. Forse, dopotutto, questa piccola provocazione può scaturire una reazione che innesca un processo nuovo». La showgirl smania è evidente e la sua storia Instagram postata qualche ora fa conferma che le stanno prudendo molto le mani e non tollera troppo le provocazioni.

Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco i motivi (presunti) della crisi: lei lo ha tradito con un collega e lui si è innamorato di un'altra

La crisi c'è ma può essere superata

Insomma c'è un vero Tzunami tra i due che li ha travolti. Inevitabile il distacco per le stelle (per due anni almeno). Se saranno capaci però di costruire nel distacco necessario, richiesto ora da Urano, Ilary e Totti potrebbero tornare insieme (anche se traformati) e noi torneremo a sognare, perché ne abbiamo bisogno.

di Angela Orecchio